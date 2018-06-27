三貝德攜手鴻海搶攻210億元補教直播商機 目標一年內搶20%市佔率

三貝德數位 (8489) 今天宣布與鴻海 (2317) 旗下富連網合作，推出全台首創互動個人化教育直播平台，讓 90 萬國高中學子可透過手機、平板、鴻海機上盒在家享受補習班名師課程，三貝德總經理魏宏泰指出，此次雙強結合，將共同搶占 210 億元的國內補教商機，預計 7 月 2 日上線，目標一年內搶攻 20% 佔有率。 魏宏泰指出，全台國高中學生合計約 90 萬人，補習率約占 6 成，每名學生補習科目平均約三科，未來可能有一科是透過直播向名師學習，以每科補教市場的年收費約 4 萬元水準來看，國高中教育直播一年高達 210 億元的規模，約佔全台升學類補教市場 1700 億元的 12%。



看好補教業極具爆發潛力的線上學習市場，三貝德集團與鴻海集團旗下的富連網所研發的便當機上盒進行補習班課程直播合作，透過這次結盟也代表三貝德更深入機上盒市場。



魏宏泰表示，此次合作將主打《互動》《個人化》《即時》直播，與其他業者僅提供錄播內容有相當大的差異，一個科目一學期約 1.6-2 萬元間，只要家中有便當機上盒、各式手機或平板的會員，就像坐在補習班與其他學生一同上課一樣，藉由此平台看到授課老師即時的教學內容。



教育直播大平台 (簡稱大平台 +) 預計在 7 月 2 日正式開播，上架的課程包含直播課程、最新年度錄播課程、超前進度錄播課程，其中，將補習班上課影像直接轉存至大平台 + 上，讓學生不用出門即可隨買隨看；而直播課程則會與補習班同步開課，便當會員進入平台後，購買想要參與的課程，就可以與補習班現場連線，同時也加入線上學生即時答題與即時統計答題結果的功能。



鴻海集團旗下富連網於 2017 年推出的便當 4K 電視盒，至今用戶數突破 8 萬人，每月開機率高達 73%，用戶觀看時間累積逼近 4000 萬小時，更是全台第一取得 Android TV 認證的具擴充性機上盒。此次與三貝德教育集團的合作專案，不但將機上盒的收視族群從娛樂擴大到教育層面，更因為直播平台的創新功能，更可樹立產品獨特性及提高產品競爭力。



三貝德除原本數位學習穩定成長外，去年起積極整併實體補習班，5 月營收達 1.36 億元，高中市占率更推升到 11%。此次再延伸至 210 億商機的教育直播領域，期望能借助龐大學生口碑、全國名師資源與最早投入的獨占性，快速搶占 20% 教育直播市場。並藉由這次全國首創的直播互動回饋結合大數據與個人化作業，持續深耕這新型態的教育直播新藍海。