國泰金增資420億達陣 隱含價值年增10% 每股EV為75.1元

國泰金控 (2882-TW) 完成增資 420 億元，今 (27) 日公佈 2017 年底國泰人壽之隱含價值 (EV) 為新台幣 9440 億元，較 2016 年底的 8560 億元成長 10%，每股 EV 為 75.1 元，股價低於每股 EV。

國泰金因為趁低利要發行特別股 7 億股，5 月中的法說會因處於緘默期，而未公布去年底的隱含價值，今天完成 420 億元增資，年股息為 3.55%，發行 7 億股，發行價格為 60 元，為近期金控籌資條件最佳，420 億現金增資將全用於國壽強化資本與擴大業務，國泰金表示，國泰人壽增資後之股數為 57 億股。

隨著國泰金完成增資，今天也公布隱含價值，去年底 EV 為新台幣 9440 億元，以國泰人壽股數 57 億股換算，2017 年底國泰人壽每股 EV 為 164.8 元，若反映在國泰金控股數 126 億股，則每股 EV 為 75.1 元。

所謂隱含價值，是壽險公司將淨值、保單價值折現後的「類清算價值」，代表壽險公司若不再經營，在此一時刻手上資產、保單價值多少。壽險公司 EV 成長率、新契約利潤率及業務成長展望，都是外資及法人分析未來股價的重要參考。

而國泰金今天收盤價 52.8 元，低於每股 EV 75.1 元，股價雖未充分反應每股 EV，但已是已公布壽險公司中包括富邦金、中壽、三商美邦人壽、台灣人壽、新光人壽中，股價最貼近 EV 的壽險公司。

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