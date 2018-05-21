三貝德通過配7元股利及完成董監改選 亞洲教育大平台2020年上櫃

三貝德數位 (8489) 今天召開股東會，承認 2017 年財報及通過配發 5 元現金股利及 2 元股票股利，合計配發 7 元股利，創新高，會中並改選董監事。三貝德董事長史勇信指出，亞洲教育大平台未來兩年內整併計畫不會停止，將持續整合成國內第一大的補教平台，並於最快今年底登錄創櫃板，2019 年底轉興櫃交易，目標在 2020 年邁向上櫃之路。 史勇信指出，2017 年對三貝德而言是充滿挑戰的一年，去年 4 月 27 日掛牌上櫃後，於第二季中旬即啟動「亞洲教育大平台」計畫，使數位學習產品之外加入實體補習班，創造補教產業新商模，開創嶄新的 K12 教育 O2O 商業模式，帶動公司去年營運創下新高紀錄。



三貝德 2017 年合併營收為 9.88 億元，年增 28.64%，稅前淨利 2.88 億元，年增 424.07%，主要為營運規模持續提升，且布局實體補習班市場，使得營收大增，稅前淨利率由 2016 年 7% 大幅提升至 29%，每股盈餘 8.01 元，創新高。



展望今年，線下部分，亞洲教育大平台將持續以併購擴大規模，第二季起持續展現併購效益，單季營收及獲利將再挑戰新高。今年全年併購將向上延伸至研究所、證照、高普考及就業四大考試，向下則以國中以上補習班為主，並切入家教平台媒合市場，今年累計加入教育大平台的家數將擴增到近 20 家規模，而一連串合併將加速資源整合、減少重複課程，持續提高公司淨利率。



三貝德也啟動教育大平台資本市場規畫，在未來兩年內，整併計畫將不會停止，亞洲教育大平台持續整合成國內第一大的補教平台，營收及獲利也將隨著併購而擴大，屆時將大幅拉開與競爭對手的差距。在營運達到預期目標後，最快今年底登錄創櫃板，2019 年底轉興櫃交易，目標在 2020 年邁向上櫃之路。



線上教育部分，三貝德數位學習事業維持每年 5% 至 15% 的成長，由於數位學習在國中市占率仍低，高中市占率約 1 成，市場滲透率低，未來成長可期。另一方面，三貝德免費會員的轉換率持續攀高，今年第一季新增免費會員超過 1.5 萬人，累計有效高額會員接近 3.5 萬人，線上付費占比逼近 3 成，預期線上營收每年將以 10% 至 15% 目標成長。



股東會董事當選人為史勇信、魏宏泰、吳明錦、超越國際投資代表人余明珊，3 席獨董為施光訓、李柏磊及黃金貞。

