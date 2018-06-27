合晶董座報喜 樂觀今年營收獲利逐季揚升 明年集團營收突破百億規模

矽晶圓大廠合晶 (6182) 今早召開股東會，受惠於矽晶圓量價齊揚，加上擴產效益顯現，合晶董座焦平海在致詞時釋出大喜訊，表示，不單今年營收和獲利都會逐季上揚，預計明年集團營收將正式突破百億元大關。焦平海提到，拜半導體端對矽晶圓需求強勁，合晶去年集團營收 63.8 億元，年增 18.1%，更繳出獲利成績單，每股淨利 0.68 元，至於今年還會更好。



焦平海指出，今年一來市場需求更加強勁，二來集團也完成擴產動作，新產能逐步開出，有助於同步拉升營收和獲利，因此預期今年營收與獲利可望逐季成長，而 2019 年集團營收更將一口氣突破 100 億元大關。



至於集團旗下各廠區情況，龍潭廠八吋廠，將提前在今年第三季達到月產 30 萬片的目標，中國大陸鄭州廠的八吋產能就位，預計第三季送樣，第四季量產。合晶新廠區產能的就位，意味著下半年營運將具備強勁成長力道，此外該公司也透露，整體集團的拋光片，月產能更已經在今年 3 月就達到 100 萬片約當六吋的重要里程碑。