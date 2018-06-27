美國中期選舉重要風向標：民主黨眾議院議長候選人初選落選

周二，美國多州舉行了國會初選，部分結果目前已經浮出水面。

初選決定哪些候選人可以進入 11 月國會中期選舉的普選，因此初選的結果也是觀測 2018 國會選舉最終結果的窗口之一。

紐約州最受矚目的第 14 區初選出現了驚人的結果。在國會任職多年的 Joe Crowley，敗給拉丁裔 Alexandria Ocasio-Cortez，贏下該區民主黨提名。後者的競選資金僅有約 20 萬美元，年僅 28 歲；而現年 56 歲的 Joe Crowley 在眾議院民主黨人中排行第四，原本是議長的重量級角逐者之一。

紐約州第 11 區的共和黨獲勝者 Dan Donovan，擊敗了因欺詐鋃鐺入獄的前議員 Michael Grimm。川普發推祝賀 Dan Donovan，稱他「在艱難的角逐中體現出強大的勇氣」。如果另一名參選者 Michael Grimm 拿到共和黨提名，他的犯罪歷史會成為中期選舉中民主黨攻擊的重點。

Dan Donovan 將在中期選舉中對戰 Max Rose，後者是民主黨籍退伍軍人。

州長 Henry McMaster 贏下了南卡羅來納州的初選，擊敗了百萬富翁 John Warren。Henry McMaster 是川普青睞的候選人，川普周一甚至為其站台助選。此前共和黨眾議員在該州折戟，州長的勝選挽回了該黨部分損失。

Benjamin Cardin 贏下了馬里蘭州的民主黨參議員提名，擊敗曾向維基解密泄露文件的 Chelsea Manning。

科羅拉多州的兩黨對決，將在五屆國會議員、民主黨人 Jared Polis，和川普忠實的支持者、共和黨人 Walker Stapleton 之間展開。科羅拉多州歷史上偏向民主黨，但目前關於房價上漲和大麻合法化的問題，令該州搖擺於深藍和紫紅州之間。

猶他州的初選中，2012 年共和黨的總統候選人羅姆尼順利贏下提名。猶他州是共和黨最忠實的票倉之一，1977 年以來，猶他州還沒有出過民主黨議員。羅姆尼希望接替即將退休的現任議員 Orrin G. Hatch。