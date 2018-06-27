滬指午後持續下挫盤中跌破2800點 創2016年5月以來低點

午後，滬指持續走低，盤中跌破2800點，最低至2798.80點，創出2016年5月以來的逾兩年低點。截至發稿，滬指報2812.24點，下跌1.17%；深成指跌1.83%報9169.13點，創業板指數跌1.09%報1547.87點；

盤面上， 釀酒、醫藥、保險、鋼鐵、房地産等權重股跌幅居前。個股方面，青島海爾、保利地産、伊利股份等跌幅居前。

源達投顧認為，目前市場經受不起長時間的震蕩，急需選擇出一個方向，橫久必跌在人氣渙散、參與度不高的當下最為適用，利好消息放出，隻會導緻更大的盤面巨震，所以操作上，仍要以多看少動為主，利潤或可盡早落袋為安，選擇有價值投資的股票進行關註。

金百臨咨詢指出，早盤A股市場出現了衝高受阻的態勢。盤面顯示出，中國石油等指標股有所護盤。但是，白馬股出現了較大幅度的疲軟，這可能是因為人民幣匯率的波動使得境外資金的流入速度放緩，甚至不排除部分境外資金規避匯率風險而套現離場的可能性，所以，這對A股的短線走勢將形成一定的壓力。

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