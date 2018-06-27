聯發科攜愛立信 加速布局物聯網商機

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(27)日宣布，與愛立信合作，將共同拓展 NB-IoT 終端商業生態合作體系，而雙方之前已經針對聯發科的 NB-IoT SOC 平台，與愛立信 IoT 網路基礎架構，展開數月測試與驗證事宜。

愛立信也將在 2018 上海世界行動通訊大會展區上，攜手聯發科展示 NB-IoT 應用案例與基於 3GPP Release 13 的商用終端裝置端到端整合方案，包括提供安全保障的智慧 NB-IoT 門鎖、基於 NB-IoT 的可穿戴健康手環與兒童安全腕錶等。

聯發科指出，兩家公司還計畫展開更進一步的合作，對 NB-IoT 新功能或技術增強特性進行聯合測試，打造基於 3GPP Release 14 的低功耗廣域物聯網 (LPWA) 的終端生態系。

聯發科副總經理暨智慧設置事業群總經理游人傑表示，本次合作將能幫助聯發科加速新功能商用進程，快速進入物聯網市場中。

愛立信東北亞區網路產品主管 Luca Orsini 表示，從 3G 時代開始，愛立信與聯發科便一直就生態合作體系開發保持密切合作，現在雙方正將合作範圍擴展到物聯網，

雙方對基於 3GPP Release 13 的應用完成端到端測試，並對 Release 14 功能完成兼容性驗證之後。愛立信的客戶將能在採用聯發科 NB-IoT 晶片產品上，如共享單車、健身追蹤終端、可連網穿戴裝置、智慧門鎖與智慧電錶等，提供各種服務。