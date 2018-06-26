印度孟買嚴格禁塑 衝擊麥當勞、星巴克等跨國集團

麥當勞 (MCD-US) 和星巴克 (SBUX-US) 在印度禁塑行動中遭到衝擊。一位印度政府官員表示，這兩個連鎖餐飲企業是遭 Maharashtra 省罰款的幾十家公司之一。該邦是印度第二大省，人口超過 1 億人。

Maharashtra 省 3 月底宣布禁用一次性塑膠製品，包括購物袋、食品容器和餐具等，禁令於上周六開始強制執行。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在本月稍早的一次演講中指塑膠是「對人類的威脅」。他代表政府承諾到 2022 年時消除印度的一次性塑膠製品，並加入全球緊急行動，因為研究表明，到 2050 年海洋中的塑膠重量將比魚類還重。

印度 29 個省中至少有 25 個已完全或部分禁用一次性塑膠，但通常不會嚴格執行。Maharashtra 省則是採取立即行動，迫使企業改變處理方式。

在 Maharashtra 省經營麥當勞的加盟商 Hardcastle Restaurants 表示，已開始使用木製餐具、紙杯和玉米澱粉製成的吸管。

但麥當勞印度的一位發言人表示，該連鎖店因為還沒有發現類似飲料杯蓋的外送替代品而被罰款。該發言人補充說，麥當勞已經加入該地區的餐飲協會，要求豁免外送和外賣訂單。

對於跨國性企業來說，違反禁令的罰款不大。首次違規者處罰金 5000 盧比 (73 美元)，隨後再發現違規，罰金升至 25000 盧比 (367 美元)。連續違法者可能面臨坐牢。

但這項禁令給小型企業和零售商帶來了更大的挑戰。產業協會警告可能出現可怕的後果，就從塑料產業開始。

據當地媒體報導，印度塑膠袋製造商協會秘書 Neemit Punamiya 估計，由於禁令，印度塑料產業可能損失超過 22 億美元和 30 萬個就業崗位。

全印度塑料製造商協會會長 Hipen Bheda 表示，目前這種禁令型態還不明朗，並且範圍廣泛，可能會傷害經濟。

他說，「做出的決定必須是尋求解決污染或亂拋垃圾的辦法，而不是毀掉這個產業。」他補充說，該產行業非常願意於與政府合作改善廢物管理。

到目前為止，Maharashtra 省政府僅豁免用於包裝藥品、牛奶和固體廢物的塑膠容器，以及用於出口的塑膠物品。

一位高級官員透露，在 Maharashtra 省首府、同時也是印度金融中心的孟買，當局週日一天就從 80 多家機構收到了價值 40 萬盧比 (5900 美元) 的罰款。據報導，該省另一個主要城市 Pune 也獲得了類似的罰金數額。