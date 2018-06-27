本月吸金270億韓元 「兩韓統一」主題股票基金受追捧

南北韓領導人文在寅與金正恩在 4 月舉行重要會面，緊接著川金會在 6 月登場，使市場認為兩韓統一不再是遙不可及的事情，資金大量湧入兩韓統一議題相關的股票基金，此類型基金大多專注於將受惠於北韓解放的產業，如基礎建設相關的建築業與水泥業。

6 月截至目前為止，約有 270 億韓元 (2400 萬美元) 的資金，流入與兩韓統一相關的股票基金，占流入南韓股票基金資金的近一半。

市場研究機構 KG Zeroin 指出，華宜資產運用株式會社旗下的統一基金 Korea Unification Renaissance Fund，自 2014 年發行以來，報酬率高達 60%，優於非統一議題相關的股票基金。

華宜資產的基金經理人 Kim Yeon-soo 表示，儘管大家不知道統一的確切時間，但最終一定會統一，這將對成長動能放緩的南韓經濟帶來利多。

韓國信榮資產管理的統一基金 Shinyoung Marathon Unification Korea Fund，平均報酬率達近 30%。

另一方面，因應市場對於北韓的分析報告需求，三星證券分析師 Yoo Seung-min 表示，該公司在最近成立了北韓研究團隊。投資大師羅傑斯 (Jim Rogers) 則指出，北韓在未來 20 年充滿機會，而若北韓開放，南韓將會是最大受惠者。

而南韓的財閥如三星集團、LG 集團、現代集團與韓華集團等，將因北韓開放而變得更加具有權利與影響力。韓國企業受惠於南北韓關係改善，兩韓之間合作項目可能增加，現代集團正籌備重啟兩韓經濟計畫，股市所獲得的利多最為明顯。