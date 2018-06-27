從這兩點看出沒那麼差 中國褐皮書：中國經濟比官方數據好多了

中國褐皮書國際 (CBB) 最新調查顯示，中國第二季零售銷售和投資可能比官方調查數據來的強勁許多，也反映外界對經濟情勢趨緩的憂慮恐有所誤解。

CBB 對上千家中國企業進行季度調查，最新報告指出，中國零售業可能會出現轉機，獲利和投資成長將有所改善，並提到中國官方 5 月公布的數據趨緩，反映的不是目前情勢，而是今年稍早和去年年底出現的疲軟。

CBB 的調查資料也指出，中國在投資方面可能也是相同情況，指多數行業的資本支出情況健康，並指出官方固定投資僅反映部分現狀。

本月中中國 5 月社會消費品零售總額增長下滑，超乎市場預期。分析更指出，伴隨製造業和投資一路走低、信貸收緊等經濟運行下滑跡象，加上當前節骨眼正和美國貿易摩擦加劇，也讓中國股市連日來跌跌不休。

近期中國股市走勢 (圖自新浪財經)

這對中國來說，無疑是個好消息。由於先前官方公布的數字慘淡，外界對中國經濟趨緩的憂慮加深，不僅逼的人行在上周末降準，更陸續祭出五項措施支援小微企業融資。分析師預計，人行的貨幣政策預料還會再寬鬆，以幫助成長趨緩和抵消影子銀行打擊的影響。

儘管中國影子銀行業務去槓桿化和加強監管之下大受打擊，連帶讓許多負債率很高的民營企業融資困難。對此褐皮書報告指出，企業仍在大舉借貸，隨著利率下滑，有利降低還款成本。

不過，報告也特別點出製造業格外值得關注，點出和美國貿易衝突加深，當前製造業和大宗商品出口訂單明顯偏弱，而且前景恐更為惡化，將成為中國經濟的一大痛點。