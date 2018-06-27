A股大跌港資掃貨 6000億資金橫掃這些MSCI成份股

A 股入摩近一個月，儘管近來大盤表現不佳，上証指數這個月至今就跌 8.11%，更連創今年新低。值得注意的是，部分 MSCI 成份股已被港資大舉逢低買進。

目前北上的資金主要青睞 MSCI 成分股，《証券時報》報導，數據寶統計顯示，截至 6 月 25 日，北上資金合計持有 MSCI 成份股市值近 6000 億元。截至 6 月 25 日，相比 5 月底，北上資金增持 150 多只 MSCI 成份股，減持 70 多隻股票。

進一步檢視，長期績優、回報率高的白馬股成為北上資金的最愛，貴州茅台 (600519-CN)、恆瑞醫藥 ( 600276-CN )、美的集團 ( 000333-CN) 持股市值均超過 400 億元，海康威視 ( 002415-CN )、中國平安 ( 601318-CN)、格力電器 (000651-CN) 等 14 股持股市值超過人民幣 100 億元。

從持股佔流通 A 股比例看，北上資金持有上海機場 (600009-CN) 3.23 億股，佔流通 A 股比例達 29.51% 位居首位；持有方正證券 ( 601901-CN ) 12.55 億股，佔流通股比例達 15.25%；持有福耀玻璃 ( 600660-CN ) 3.04 億股，佔流通股比 15.18%。此外，恆瑞醫藥、宇通客車 ( 600066-CN )、大族激光 ( 002008-CN ) 等 9 股北上資金持股比例均超過 10%。

《經濟參考報》報導，近一個月來，海外資金保持先前持續流入中國市場的趨勢，正進一步加大對於 A 股市場的配置。中銀國際認為，MSCI 納入 A 股及中國國內債券被納入 Bloomberg/Barclays 全球綜合指數後，中國資產國際化加速，外國投資人必須被動增持中國境內資產。

而 QFII/RQFII 資金匯出限制改革將進一步打消海外投資人使用這類通道的顧慮，引導國際資金更快進入 A 股市場以及債券市場，外資持有比例的提升進度也可能加快。

瑞銀證券首席策略分析師高挺指出，當前 A 股的情緒過於悲觀，指未來若出現國內基礎建設和財政邊際放鬆的信號，市場信心可能會得以恢復。選股策略上，高挺看好受益於結構性改革的消費升級和製造升級，可選消費品和必選消費品的龍頭企業仍是首選。偏週期類品種可能有一定的上行彈性，例如低估值類的材料類 (水泥、鋼鐵、煤炭) 的龍頭股；至於前陣子漲幅較大的醫藥股則有滯漲風險。

今日 A 股早盤一度快速走高，隨後又發生向下，至截稿為止小漲 2.98 點或 0.1%，報 2847.48 點；深証成指緊跟滬指走勢，創業板指表現弱勢。