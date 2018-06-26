當年大力宣傳「中國製造2025」被美國盯上 如今陸媒被下令不准再提

中國貿易戰當頭，被視為導火線之一的「中國製造 2025」，據傳現在中國官方已下令淡化相關宣傳，但強調不會停止計畫，只是在檯面上轉趨低調。

先前中國方面在「中國製造 2025」野心勃勃的大力宣傳，反而引來的美國警惕，更是成為這次中美貿易戰的主戰場。外電報導，近來中國官方開始淡化「中國製造 2025」的宣傳。

有數據資料顯示，今年前五個月，光是中國官方媒體新華社就在新聞報導提到「中國製造 2025」數量約 140 幾次，反觀從 6 月 5 日之後，就再也沒有相關報導，更有新聞人員透露，已接獲不要使用「中國製造 2025」詞彙的指令。

有中國政府官員甚至私下透露，官方高調地宣揚這項計畫根本就是錯誤，而且反讓中國因此被盯上。儘管檯面上動作轉趨低調，不過中國內部對「中國製造 2025」的計畫執行並未改變，只是轉為在檯面下積極動作。

早在今年 4 月中，由中國官方大力推廣的宣傳紀錄片《厲害了，我的國》，突然遭中國中央宣傳部頒令全國停播。外界揣測，可能片中宣揚的種種「自主創新」成果過於高調，也印證中國官方正積極讓淡化國內新技術的宣傳，避免再度成為攻擊目標。

美國政府內部消息指出，川普預計禁止中國企業投資美國科技公司，並對並對中國技術出口設置新的限制，預料本周結束前會公布，以阻止「中國製造 2025」的發展。相關消息傳出後，不僅道瓊盤中一度大跌近 500 點。至於 A 股同樣走跌，早盤跌幅一度來到近 2%，午後上証指數窄幅震盪，截至發稿，小跌 22.75 點或 0.8%，報 2836.59 點。