MBA學歷不再吃香？GMAC：薪資求職率雙降

剛畢業的美國商學院碩士 (MBA) 畢業生正進入一個艱難的就業市場，聘用 MBA 的職缺也下滑至多年來的新低。

據非營利組織、研究生管理入學理事會 (GMAC) 的一項調查，美國 85% 的雇主預計今年將招聘 MBA 畢業生，低於 2017 年的 91%。該調查數據包含自美國 615 間企業的數據。

數據表明，年輕專業人士的職業發展路線不斷變化，而 MBA 畢業生創業的比率也在增加，不像傳統畢業生會選擇進入金融或顧問業。

圖：afp

考慮到勞動力市場緊張，一些企業可能會選擇聘顧產業較有經驗的人才，或降低學歷標準。GMAC 與近 1100 名企業招聘人員進行了研究，發現大多數 MBA 學生畢業後的第一份工作往往不是心目中最理想的。

MBA 學生量也逐漸下滑使各大院校為未來獲利擔憂。同時，MBA 畢業生的薪水也在下滑，GMAC 預計他們的起薪中位數將徘徊在 105,000 美元左右，較去年的 110,000 美元低，也是 10 年來第 2 次中位數薪水的下滑。

該報告認為，醫療保健業、科技業、和能源公司將是今年最大的 MBA 學生僱主，而金融和會計公司的比例較小，突顯了畢業生職業興趣的廣泛變化。

密西根大學商學院院長 Scott DeRue 表示，他注意到近其金融業轉而僱用大量的本科生，降低了 MBA 聘用的比例。同時，銀行們也提高了非商學院學生的聘顧比例，尤其是科技系或資工系。