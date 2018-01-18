美上週MBA貸款申請指數上揚4.1% 因再融資與購屋貸款申請雙雙回升

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標呈現上揚局面，連續第二週上揚，因再融資與購屋貸款申請雙雙回升。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公佈的數據顯示，衡量截至 1 月 12 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數上揚 4.1%，報 406.3 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數上揚 4.4%，至 1,314.0 點；上週購屋抵押貸款申請分項指數則是揚升 2.7%，成為 249.2 點。



房價攀升、房源有限、加上工資增長太小以及對於負債太多方面的顧慮揮之不去，抑制了住宅市場的發展。美國年輕人正在組建家庭並開始獨立生活的跡象仍是一個亮點，這可能會推動住宅行業在未來反彈。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.23%，向上攀升至 4.33% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一周的 3.66%，向上揚升至 3.77% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 52.2%，前一周為 52.9%。



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