〈2018世足賽〉高盛最新預測：看好巴西、英格蘭殺入決賽

高盛 (Goldman Sachs) 雖然預測世界杯總是失準，但不妨礙他們一次次提出修正報告。在踢完小組賽前兩輪之後，高盛又重跑了預測模型，這次他們看好巴西與英格蘭在決賽遭遇。

號稱「足球祖國」的英格蘭，過去僅在 1966 年贏過金盃，之後總是在高期待下錯失機會。本屆小組賽他們打出球迷的希望，先後以 2:1 及 6:1 打敗突尼西亞及巴拿馬隊，已經確定晉級 16 強。

高盛週二的報告中，更新了最新數據，結果也提高了對英格蘭本次賽事的期望。先前的報告中，英格蘭打不進四強，如今 AI 模型的結果顯示，英格蘭可殺入決賽。

高盛看好巴西決賽勝英格蘭奪冠

報告指出，公司的模型正確預測了英格蘭與比利時第二輪的勝負，雖然兩隊最終的比數差距高於預期。此外，德國 2:1 勝瑞典也符合預測，不過波蘭 0:3 慘敗哥倫比亞以及韓國 1:2 輸給墨西哥，均與預期結果不符。

根據週二之前的表現，高盛預測，比利時將成為 G 組第一，德國在小組賽名列第二，16 強淘汰賽遭遇巴西。

英格蘭會以分組第二進入右半部，16 強先遭遇哥倫比亞，再力克墨西哥與西班牙，而殺入決賽。不過決賽結果，高盛仍看好巴西隊獲勝。

這是高盛第三次預測本屆世界杯走勢，在首次預測中，高盛認為巴西與阿根廷在決賽會師，在第二次預測中，則改為巴西與德國爭冠。