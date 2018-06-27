在美國主辦2026世足賽前 高盛：可以考慮投資美國職業足球大聯盟球隊

在四年一度的世足賽如火如荼的對戰中，職業足球在美國有沒有投資空間，成為一個有趣的話題。高盛認為，如果你夠有錢，有能力買下美國國家足球聯盟 (NFL) 的球隊，那麼不妨也考慮一下「美國職業足球大聯盟 (MLS)」。

根據高盛投資銀行聯席主管 Gregg Lemkau 的看法，NFL 球隊的價值一直保持穩定，但 MLS 球隊正在崛起。

Lemkau 表示，「足球運動在美國的成長其實上是相當積極的。」

隨著美國將在 2026 年與加拿大和墨西哥合辦世界杯足球賽，Lemkau 表示，足球的普及程度將繼續擴大。

他補充說，目前每場比賽的觀賽率最近已超過了全國冰球聯盟 (NHL) 和全國籃球協會 (NBA)。

但討論到投資時，NFL 是最昂貴的投資標的。根據 Lemkau 的說法，該聯盟有 32 支球隊，每隊價值約 20 億美元。他說，現在每支 MLS 球隊現在可能價格僅有 5 億美元，然而，從長遠來看，這個價值可能會追上 NFL。目前總計有 23 支 MLS 球隊。

大衛貝克漢曾加入洛杉磯銀河隊一年 （圖: AFP）

而且不僅是足球，Lemkau 說，NBA 最終也可能比 NFL 更有價值，因為現場轉播權仍是極高利潤的資產。

事實上，他強調，整體而言，現場賽事轉播可帶進大批觀眾，吸引廣告商和媒體企業競相購買轉播權。

Lemkau 表示，「體育賽事轉播權仍然是媒體的最級追逐目標。」

MLS 是美國及加拿大最高級別的職業足球聯賽，由 19 支美國球隊及 3 支加拿大球隊組成。賽季為 3 月至 12 月，每支球隊進行 34 場例行賽，勝者贏得支持者盾 (Supporters' Shield)。東西區各 6 支例行賽戰績最佳的球隊晉級季後賽，勝者贏得大聯盟盃。

MLS 成立於 1993 年。1996 年舉行首屆賽事。相較於由獨立運作的各隊所組成的聯盟，MLS 採單一實體架構 (single-entity) 運作，每支球隊都由聯盟的投資者所有及控制。MLS 為封閉會員制，為全球少數沒有升降級制度的足球聯盟。