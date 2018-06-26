匯豐環球投資管理：亞洲新興市場仍處於投資「最佳位置」

面臨2018年以來波動的投資環境，匯豐環球投資管理（以下簡稱「匯豐」）建議投資組合專注於多元資產投資策略，以物色價格合理而能夠提供增長的市場。匯豐基於大數據的分析模型Nowcast顯示全球仍處於經濟上升週期，並以超過3.5%的速度合理增長，這化解了市場對經濟衰退風險的憂慮。但相較2017年，今年全球主要經濟體的增長趨勢出現一定程度週期性差異化。美國經濟正均衡增長；反觀歐洲及日本仍然落後於全球經濟復甦週期；中國正致力於去槓桿化，經濟維持良好增長；一些新興經濟體亦正展現顯著的結構性改革成果。

匯豐認為新興市場仍然處於投資的「最佳位置」，新興市場中多數國家經濟活動蓬勃，增長趨勢強勁，新興市場仍屬於具有吸引力的投資領域。但亦有阿根廷、委內瑞拉以及土耳其等個別國家較為脆弱，未必能抵禦發達市場帶來的外圍衝擊。

亞洲債市方面，長線而言匯豐看好亞洲信貸市場。亞洲經濟基礎更見穩健，企業盈利強勁，為區內國家及企業債務市場提供強有力支持。

而對股票投資者而言，匯豐認為亞洲仍然是一個充滿成長機會的地區，相較全球其他地區，亞洲股市盈利前景更佳，其估值卻顯著較低。消費依然是亞洲的投資主調，而數碼經濟則成為經濟的主要推動因素。

另外，中美貿易關係持續緊張始終是亞洲經濟的陰霾，亞洲各經濟體中，但凡牽涉於中美價值鏈中，增長依賴外部需求或外來融資的國家均較為脆弱。

文：鄒舒惠

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