中國建築國際(03311-HK)：中國海外宏洋委聘遠東環球提供管理服務

中國建築國際(03311-HK)公布，於2018年6月26日，中國海外宏洋(00081-HK)與遠東環球(00830-HK)訂立中國海外宏洋框架協議，中國海外宏洋集團同意委聘遠東環球集團於2018年7月1日起至2021年6月30日止期間，不時提供中國海外宏洋管理服務，惟不得超過中國海外宏洋委聘上限。

遠東環球集團(作為服務供應商)可不時就中國海外宏洋集團中國物業發展項目，參與競投提供中國海外宏洋管理服務。遠東環球集團可根據中國海外宏洋集團的投標程序，以及提供予其他獨立第三方服務供應商相同及一般條款，競投中國海外宏洋管理服務。

於中國海外宏洋框架協議期間，中國海外宏洋集團可授予遠東環球集團的各年度最高總合約金額不得超過以下委聘上限：3000萬港元、6000萬港元、6000萬港元及3000萬港元。

資料顯示，中國海外集團同時為中國海外宏洋、中國建築國際及遠東環球控股股東。中國海外集團持有中國海外宏洋已發行股份數目約38.32%及持有中國建築國際已發行股本約64.60%。中國建築國際為遠東環球間接控股公司，其持有遠東環球已發行股本約74.06%。

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