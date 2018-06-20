A股跌破3000大關 分析師看好底部不遠了

身處中美貿易戰暴風中心的陸股，昨 (19) 日再現久違的千股跌停，更跌破 3000 點大關。逼得中國人民銀行行長易綱昨晚出面，強調股市波動主要受情緒影響，呼籲投資人冷靜，強調經濟基本面良好，更喊話會守住不發生系統性金融風險的底線。在官方大動作維穩後，今日 A 股以小跌開出。

截至 10 點，上海綜合指數小跌 6.24 點或 0.21%，報 2901.59 點。從盤面上看，農業、分散染料居類股漲幅榜前列，換聯網彩票、足球概念類股居跌幅榜前列。

面對易綱大動作出面安撫市場，國泰君安首席經濟學家花長春認同易綱所言，表示昨日 A 股大跌主要受近期外部利空消息偏多，市場恐慌情緒過分發酵所致。看好負面情緒充分釋放後，只要官方改革繼續推進，中國經濟整體將保持穩定健康發展的態勢，股市信心也會得到有力提振。

一名不願具名的私募經理則表示，隨著中美貿易摩擦反復無常，這種影響很難預計。但他仔細分析個股反應強烈的原因，跌幅較大的都是質量普通的個股，無核心競爭力，反觀質量好、行業領頭的企業股價都很堅挺。隨著滬指跌破 3000 點，情緒宣洩後，有機會在這個位置反覆築底，看好 A 股底部不遠了。

易綱昨晚受訪指出，A 股週二大跌主要受情緒影響，要投資人冷靜理性看待，更強調當前經濟基本面良好，經濟成長韌性增強，更點名今年以來人民幣是少數對美元升值的貨幣之一，對資本市場充滿信心。

針對引發這波股災的貿易戰，易綱強調中國內需不斷升溫，直指中國經濟應對外部衝擊的能力不斷增強。有鑑於內部有高達 13 億多人口的大市場，經濟內生潛力巨大，有充分的條件和空間應對好各種貿易摩擦。

易綱更強調，人行會做好相關政策儲備，綜合運用各種貨幣政策工具，守住不發生系統性金融風險的底線。