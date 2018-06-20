〈陸股重挫〉A股打入熊市越來越近 距1月高點已跌掉18.7%

A 股跌到近兩年低點，距離被打入熊市越來越近。不過，歷經黑色星期二後，中國多家券商開始喊多，認為這番暴跌只是短暫情緒反應，看好 A 股已在築底階段，在市場情緒仍恐慌之際，紛紛調整觀點轉為相對積極的立場。

上證綜指午盤收報 2890.66，小跌 17.16 點或 0.59%。較 1 月份高點下跌 18.7%，距離熊市又近了一步。股票指數較近期高點下跌至少 20%，即被定義為進入熊市。

滬深兩市今天一早延續弱勢，儘管市場多次上攻，創業板指數一度翻紅，但做多動能偏弱，市場隨即快速回落，臨近午間收盤，市場再次拉升，跌幅收窄，創業板翻紅，收報 1548 點，小漲 1.29 或 0.08%。

面對股市暴跌，今 (20) 日中國四大證券報頭版頭條聲援股市，呼籲投資人冷靜，指 A 股當下估值並不高，指從全球股市視角出發，A 股獲利能力較強，估值和風險溢價水準合理，下半年可相對樂觀。

儘管官方出手維穩，報紙喚投資人冷靜，當前市場的恐慌氛圍仍未散去。不過，已有多家中國券商相繼調整觀點，認為目前市場處於底部區域，未來將回到由基本面主導的軌道上。

廣發策略研究員戴康、鄭愷週三發報布告指出，這輪調整帶來佈局機會，他們對 A 股的看法從「震盪」調升為「上行風險大於下行風險」。指出這輪股市下跌的主因是「由估值收縮引起的股權風險溢價上升」，由此帶來的估值底部區域通常比較可靠，因此未來上行概率大於下行概率。

留意未來中美爭端過程中偏積極的表述、信用環境邊際回暖等信號，使市場股權風險溢價回落帶來修復機會。建議優先配置經歷了充分調整而基本面仍在改善週期的地產、鋼鐵、煤炭類股，以及估值與獲利水準仍優的零售、紡服、化藥類股，和成長挖掘 Alpha 景氣度續佳的醫療服務類股。

中銀國際也認為，近期投資人情緒不斷下降，股票倉位不斷下滑，市場估值已經合理。根據一致預期理論的三個條件，目前市場已經形成悲觀一致預期。同時，根據對 A 股歷史底部特徵總結，目前換手率、0-40 倍 PE 個股數量占比均與歷史底部時接近，看好目前 A 股市場到達了底部。