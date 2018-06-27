金亞科技(300028-CN)27日開市起復牌 涉嫌造假已被證監會移送公安機關

金亞科技(300028-CN)6月26日晚間公告，公司6月27日開市起復牌，復牌後交易三十個交易日内，金亞科技證券簡稱將調整為“*金亞”，金亞科技證券代碼不變，股票價格的日漲跌幅限製比例不變。公司因涉嫌欺詐發行股票等違法行為，已於近日被中國證監會移送公安機關。

深交所將自公司股票復牌三十個交易日期限屆滿後的次一交易日對公司股票實施停牌，併在停牌後十五個交易日内作出是否暫停公司股票上市的決定。

保薦、審計、律所一起造假!中國證監會宣布將這家公司及相關人員涉嫌欺詐發行案件移送公安機關!據中國證監會網站官網26日披露，日前，證監會依法對金亞科技2014年度報告虛假陳述給予60萬元頂格罰款，對董事長、實際控製人周旭輝合計給予90萬元頂格罰款，對多名直接責任人員給予處罰。

證監會調查發現，金亞科技為了達到發行上市條件，通過虛構客戶、虛構業務、僞造合同、虛構回款等方式虛增收入和利潤，騙取首次公開發行(IPO)核準。其中2008年、2009年1月至6月虛增利潤金額分别達到3736萬元、2287萬元，分别佔當期公開披露利潤的85%、109%。上述行為涉嫌構成欺詐發行股票罪。中證監調查還發現，金亞科技和相關人員還存在僞造金融票證、挪用資金以及違規披露、不披露重要信息等犯罪嫌疑。根據《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》(國務院令第310號)，證監會專門與公安機關進行了會商，決定將金亞科技及相關人員涉嫌欺詐發行等犯罪問題移送公安機關依法追究刑事責任。

目前，證監會正在對金亞科技IPO保薦機構、證券服務機構及其從業人員的執業行為進行全面調查。初步查明，保薦機構聯合證券、審計機構廣東大華德律會計師事務所、法律服務機構天銀律師事務所涉嫌出具含有虛假内容的證明文件，證監會將依法嚴肅處理。

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