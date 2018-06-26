美銀美林：如今影響美元走勢的頭號因素是歐洲！

美銀美林在最新的報告中指出，近來，歐元區的事態發展相比於美國國內的經濟數據更能影響美元的漲跌。

Athanasios Vamvakidis 等美銀美林分析師在報告中寫道：

今年外匯與數據的相關性表明，是歐元在左右美元的走勢。

比如，在 6 月中旬的「超級央行周」，聯準會對市場的主導顯然不如歐洲央行。聯準會的鷹派升息未能決定早些時候的市場走向，美元波瀾不驚，而歐洲央行被市場解讀為鴿派的議息會議決議令卻令歐元暴跌百餘點，再度跌破 1.1700 關口，推升美元大幅反彈，美元指數回升至 94 關口上方，並於次日突破 95 關口。

再比如，隨著 5 月底義大利政治危機爆發，令歐元承受重大的壓力，一度逼近 1.1500 關口，推升美元指數也跟着大漲，一度觸及 95 大關，刷新半年來最高水平。這更加證明了美銀美林上述觀點。

除了外匯市場外，歐元區數據的相對重要性在期權市場也很明顯。根據該行報告，與來自美國的風險相比，歐元 / 美元的期權波動率斜率和流向與歐元區政策不確定性更加日益相關，表明在市場對沖行為的驅動因素中，歐洲局勢比美國數據扮演了更重要的角色。

昨日，美元指數創出了 6 月 13 日以來的最低水平，晚間於 94.50 下方徘徊。瑞銀策略師 Dennis 給出了看跌美元的評論，認為從基本面而言美元被高估，美元的強勢可能正在見頂。

不過本周後半段美國和歐洲將相繼公布幾個關鍵數據，短期內或許還是會造成市場的波瀾。