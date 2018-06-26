新聞

機械公會喊話新台幣應更有彈性 央行總裁提二點回應

台灣央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
台灣央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希透過媒體呼籲，希望台灣央行要讓新台幣匯率更有彈性，央行總裁楊金龍今 (26) 日回應，企業宜強化避險操作並加速轉型升級，來降低新台幣匯率波動的影響，他強調，台灣機械出口受國際景氣影響更勝匯率。

楊金龍指出，去年隨全球景氣回溫，自動化設備需求增加，台灣機械出口轉為大幅成長 21.1%，同期間新台幣匯率升值 6.5%，顯示機械出口受國外需求的影響更勝於匯率。

圖：台灣央行整理提供。
圖：台灣央行整理提供。

另一方面，楊金龍也說明，央行瞭解匯率穩定對各企業經營的重要性，長期以來，新台幣匯率維持動態穩定，若以匯率日資料標準差來衡量波動幅度，新台幣美元的年平均波動度小於日圓韓元歐元和新加坡幣等主要貨幣。

也就是說，我國企業面對的匯率波動風險，尚低於主要貿易對手。

圖：台灣央行整理提供。
圖：台灣央行整理提供。

楊金龍強調，由於先進國家貨幣政策的外溢效果，導致各主要貨幣對美元波動度擴大，建議企業要強化避險操作，並提升企業競爭力，藉此降低新台幣匯率波動的影響，才是獲利的關鍵。

除了呼籲央行的匯率政策，柯拔希也期待央行對企業購買智慧機械和機械業投入智慧機械研發，給予 1% 以下優惠利率的專案融資貸款。

對此，楊金龍回應，目前銀行資金充裕，政府相關單位已陸續推出各項政策性貸款，企業融資管道多元，而央行持續採行寬鬆貨幣政策，均有助企業減輕資金成本。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞