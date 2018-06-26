機械公會喊話新台幣應更有彈性 央行總裁提二點回應

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希透過媒體呼籲，希望台灣央行要讓新台幣匯率更有彈性，央行總裁楊金龍今 (26) 日回應，企業宜強化避險操作並加速轉型升級，來降低新台幣匯率波動的影響，他強調，台灣機械出口受國際景氣影響更勝匯率。

楊金龍指出，去年隨全球景氣回溫，自動化設備需求增加，台灣機械出口轉為大幅成長 21.1%，同期間新台幣匯率升值 6.5%，顯示機械出口受國外需求的影響更勝於匯率。

圖：台灣央行整理提供。

另一方面，楊金龍也說明，央行瞭解匯率穩定對各企業經營的重要性，長期以來，新台幣匯率維持動態穩定，若以匯率日資料標準差來衡量波動幅度，新台幣對美元的年平均波動度小於日圓、韓元、歐元和新加坡幣等主要貨幣。

也就是說，我國企業面對的匯率波動風險，尚低於主要貿易對手。

圖：台灣央行整理提供。

楊金龍強調，由於先進國家貨幣政策的外溢效果，導致各主要貨幣對美元波動度擴大，建議企業要強化避險操作，並提升企業競爭力，藉此降低新台幣匯率波動的影響，才是獲利的關鍵。

除了呼籲央行的匯率政策，柯拔希也期待央行對企業購買智慧機械和機械業投入智慧機械研發，給予 1% 以下優惠利率的專案融資貸款。

對此，楊金龍回應，目前銀行資金充裕，政府相關單位已陸續推出各項政策性貸款，企業融資管道多元，而央行持續採行寬鬆貨幣政策，均有助企業減輕資金成本。