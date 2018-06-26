〈每日外資外匯觀點〉貿易戰升級 美元不太妙、知名大空頭卻轉挺美元

澳新銀行：貿易戰升級 強美元恐轉弱

西太平洋銀行分析師認為，美元長期可能沒有太大的上漲潛力，從該行的模型顯示，在購買力平價基礎上比較，美元估值被高估了 16%；而日圓和歐洲貨幣 (不包括瑞士法郎) 都被低估超過 20%。

不過，美元雖然是 G10 貨幣中最被高估的貨幣，但同時也是唯一擁有正成長和正收益的貨幣。

澳新銀行指出，美國財政部正在起草規定阻止中資持股不低於 25% 的企業收購涉及「對行業有重大影響技術」的美國企業，在新貿易保護政策下，可能會開始影響資金流動。考慮到美國龐大的經常帳和財政赤字，預期美元在此環境下將非常脆弱。

瑞銀也唱空美元，認為從基本面來看，美元被高估，美元的漲勢可能正在見頂。

丹斯克銀行首席分析師 Jakob Christensen 認為，歐元兌美元短線將再度測試 1.15，除了全球貿易戰的緊繃情勢外，預期本周歐元區通膨數據也將影響匯價。

從技術面來看，FXStreet 分析，若歐元兌美元跌破 1.1509，將進一步向下測試去年 7 月的低點 1.1479。

歐元兌美元日 K 線圖。

至於向來看空美元 Forest for the Trees 創辦人 Luke Gromen，最近則一改空頭論調，認為股債雙殺、經濟衰退和全球央行拋匯的舉動，都將刺激美國聯準會加快升息的步伐以保護美元，尤其近期美元表現強勢，更是美元終結多年熊市的先行信號。

大華銀行：紐幣短期內低檔進行盤整

儘管紐幣上週大部分時間都處於跌勢，但大華銀行認為，要待紐幣兌美元跌破 0.6850，才能確認進入跌勢。

上週四、週五連續兩天紐幣擺脫跌勢後，下跌壓力緩解，但預言反彈還為時過早，近期可能仍處於低檔，紐幣兌美元將在 0.684-0.6975 之間盤整。