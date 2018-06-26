PIMCO：美元已經不便宜 不太可能再強勁升值

由於經濟發展表現優於其他國家，美元近期成為最強勢貨幣。太平洋投資管理公司 (PIMCO) 週二發布報告指出，美元雖強，但已經不便宜，不太可能再進一步強升。

PIMCO 駐倫敦的全球策略師 Gene Frieda 指出，如果以賽馬來比喻，貨幣的強弱可以用貨幣估值、利率差及商業週期動量等面向來觀察，很少有貨幣在這三項都居冠，即使強如美元，過去也只有在 1981 及 1996 年稱得上「三冠王」。

Frieda 認為，2018 年美元有機會再次贏得「三冠王」，在過去 5 個月，美元上揚 7%，而美國經濟成長速度也優於其他已開發國家，今年也會是美國聯準會的「利率年」。但同時間，2018 年和先前這 2 年，也有重要的差異。

首先，今天的美元並不便宜，如果以過去 38 年的估值來看，美元的百分位數位置大概已來到第 70，稍微偏高。此外，股市的估值也很重要，標普 500 指數估值比同類國家的股票「貴得多」，代表非避險投資 (Unhedged) 的吸引力正在下降。

由經濟發展周期來看，PIMCO 認為，美國不僅面臨過熱風險，而且面臨應對下一次經濟衰退的財政刺激空間不足的風險，因此，美國與同類國家中期債券的殖利率利差，不太可能進一步擴大。

綜合來看，PIMCO 認為，美元沒有太多升值的空間，但也不會很快轉為貶值。因此，PIMCO 認為仍可保留一部分歐元及新興市場貨幣的曝險。