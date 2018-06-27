紐約匯市─貿易緊張升溫 美元終止4連跌 反彈走強  人民幣觸及半年新低

週二 (26 日) 交易，儘管美國與盟國的貿易紛爭持續發酵，美元仍終止 4 日跌勢反彈走強。

Brown Brothers Harriman 報告指出，「全球資本市場在昨日股市暴跌，今天穩定下來了，殖利率疲軟且美元走強。」

ICE 美元指數上升 0.5% 至 94.759，目前距離第二季和今年上半年只剩下 4 日就結束，美元迄今第二季漲幅 4.9%、上半年漲幅 2.7%。

更廣泛的 WSJ 美元指數上升 0.4% 至 88.07。

全球貿易緊張情緒升溫，投資者縮減對高收益貨幣如澳元、加元和南非幣 rand 的賭注，因為這些經濟體高度仰賴貿易。

貿易緊張情緒支撐了日圓一類的避險貨幣，週二交易稍早，日圓兌美元上漲，但隨後因美元強勢而轉跌至關鍵 110 日圓關卡，根據 FactSet，美元最終觸及 110.15 日圓，兌日元漲幅達 0.3%。

華盛頓聯邦外匯交易所首席市場分析師 Omer Esiner 表示，市場仍在摸索主要貨幣匯率走向，但有明確的指示潛在貿易戰對高收益貨幣、風險貨幣和經濟對貿易高度敏感的國家貨幣等衝擊較大，但如果提到主要貨幣匯率，例如歐元兌美元，市場就不那麼確定貿易戰究竟會怎樣影響。

歐元兌美元下跌 0.47% 至 1.1647 美元。

週一稍晚，川普貿易顧問 Peter Navarro 否認了限制中資企業投資美國科技公司的報導，此一報導首見《華爾街日報》，且引起股市拋售潮。週二稍早，股市期指推測美股跌勢可能還沒結束。

中國人民幣方面，無論是限制較嚴的在岸人民幣還是交易較自由的離岸人民幣，兌美元匯率均持續下跌，觸及 6 個月新低。根據 FactSet，最終 1 美元可買 6.5793 在岸人民幣 (USD/CNY 漲幅 0.5%)、6.5820 離岸人民幣 (USD/CNH 漲幅 0.6%)。

北美 TD Securities 外匯策略部門負責人 Mark McCormick 表示，在週五宣布貿易消息之前，市場仍有美元逢低的買盤。

市場參與者認為，過去幾週人民幣的疲弱是普遍亞洲新興市場反映關稅談話的拋售潮之一，而不是人行的干預。(意指定向放準，因為貨幣貶值可讓該國產品更便宜，對全球買家更具吸引力)

中國人民銀行 24 日宣佈，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 %，將向市場釋放人民幣 7000 億的資金 (約 1000 億美元)，市場參與者認為這是放寬人民幣匯率政策的信號，人民幣將因此貶值。