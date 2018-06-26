美股盤後─預期川普對中國有進一步貿易行動 道瓊收低328點

預期川普政府對中國大陸企業將採取進一步行動，美國股市週一表現寒酸。道瓊盤中大跌近 500 點，終場縮小跌幅，但仍大幅收低，自 2016 年 6 月以來，收盤首度跌破 200 日移動平均線。



道瓊工業平均指數收低 328.09 點或 1.33% 至 24252.80。

Nasdaq 指數收低 160.81 點或 2.09% 至 7532.01。

S&P 500 指數收低 37.81 點或 1.37% 至 2717.07。

費城半導體指數收低 42.96 點或 3.13% 至 1328.04。

川普總統的首席貿易顧問 Navarro 說，對中國與其他國家的投資限制，不會立即實施，市場反應似嫌過度。該談話後，最後一小時交易中，道瓊小幅反彈。

分析師說，Navarro 是說這是川普對中國的交易藝術。

華爾街日報週日報導，川普總統計畫禁止幾家中國企業投資美國科技業。該報紙並報導，政府有意阻止更多技術出口至中國。該二措施預期將於週末公布。

財政部長梅努欽在推特上說，華爾街日報報導是假消息。他還說，此一措施不僅對中國會造成衝擊，對各國均會造成衝擊。

美國與主要貿易夥伴 -- 包括中國 -- 之間的貿易緊張升高，使得華爾街謹慎。上週，主要指數收低，川普要求美國貿易代表列出 2000 億美元中國商品，提高關稅。川普還有意對歐洲汽車課徵關稅 20%。

分析師說，政府有意以課徵關稅方式，達成三項目標：1. 保護科技公司，免遭中國竊取。2. 降低其他國家的貿易障礙。3. 降低貿易赤字。

他說：「有關第一項擔憂，目前的關稅計劃對解決問題，似乎並未有任何進展。第二項可能有一點進步，希望能夠持續。第三項只是一種象徵。無論如何處理，要達到最終目的的手段，都會立即對世界造成負面的衝擊。」