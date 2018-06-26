〈陸股重挫〉傳中國國開行棚改喊停 A股地產類股今日重挫

針對中國國家開發銀行 (簡稱：國開行) 傳收緊棚改融資的市場傳聞，引發今 (26) 日 A 股地產股全面重挫，對此國開行今 (26) 日回應指出，表示棚改並未喊停，緊急滅火。

所謂「棚改」，是指中國為改善困難家庭住房條件的城鎮危舊住房改造工程。

國開行聲明指出，今年來，開發銀行嚴格執行國家有關棚改政策，在國務院相關部委指導下，配合地方政府依法合規開展棚改融資工作。目前各項工作正在有序開展。

不過，受到相關棚改消息影響，今日地產股全線遭遇重挫，地產股今日集體暴跌，中珠醫療 (600568-CN)、中南建設 (000961-CN) 跌停，新城控股 ( 601155-CN)、榮盛發展 ( 002146-CN )、華夏幸福 ( 600340-CN ) 等跌幅超過 5%。

中南建設股價日線走勢圖 (近三個月來表現) 圖片來源：Sina

這兩年來，中國地方政府棚改資金，主要就是來自政策性銀行貸款，也就是國開行和農發行的棚改專項貸款，人行 PSL (抵押補充貸款) 投放是此類專項貸款的重要來源，佔 80% 左右。也有地方政府發債，例如棚改專項債，但佔少數。

據陸媒報導，國開行內部近日正在重新全面梳理授信白名單，強化業務風險管理，不少尚未審批通過的新增項目被暫停，但已獲批的存量專案仍在繼續執行。

近來消息指出，國開行總行棚改項目合同簽訂審批權回收總行，過去執行的貨幣化拆遷安置方式，將改為實物安置為主。也就是說，政策會大幅度收緊，只有總行有權利批錢，流入房地產的國開行資金會大幅減少。

據了解，國開行這次重新整理授信白名單、強化風險管理是針對所有業務，不是單單僅針對棚改。目前，新棚改項目基本暫停審批，但已經在放款的存量項目還會正常發放。