〈陸攻半導體〉美貿易團本週使命：勸陸放棄《中國製造2025》

美國貿易高階官員本週造訪中國，美國加強施壓北京當局，不僅為解決中美嚴重的貿易失衡問題，也為重新考慮推動國內高科技產業。

美國貿易代表團包含美國財長 Steven Mnuchin、貿易代表 Robert Lighthizer 以及商務部長 Wilbur Ross，他們本週四和週五將造訪中國，預計會見中國國家主席首席經濟顧問、國務院副總理劉鶴。

外交消息來源指稱，北京當局最初不願意舉行會談，但在中美貿易緊張情緒升溫後才同意此舉。

美國要求中國縮減對美貿易順差 1000 億美元，消息人士透露，中方已向川普團隊提交計畫，內容包括提高飛機、半導體和天然氣進口量，同時中國也會努力進一步開放汽車和金融產業。

但中美貿易摩擦卻越來越深，一位高階白宮官員指出，華府最擔心《中國製造 2025》計畫，其內容包含工業機器人和半導體，這是中國欲挑戰英特爾和三星等企業的領域。

《中國製造 2025》是中華人民共和國國務院總理李克強所提出的製造戰略計劃，也是中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領。該計劃於 2015 年 5 月 8 日由中華人民共和國國務院公布，5 月 19 日正式印發

白宮貿易顧問 Peter Navarro 上個月投書《華爾街日報》提及，「中國主宰未來產業的威脅性越來越高：AI、汽車、區塊鏈系統、機器人技術、高科技船舶製造技術... 以及更多。」

《致命中國》作者 Navarro 認為，中國在高科技製造業的崛起可能導致軍事衝突，他也是主導美國以中國涉嫌侵犯智慧財產權為主張進行報復的推手之，他也是本週代表團成員之一。

一位外交消息人士透露，美國希望中國當局廢除《中國製造 2025》計畫。

11 月中期選舉在即，川普團隊迫切希望中美貿易有一些進展，雖然中國願意做一些讓步縮減對美的貿易順差，但要中國放棄邁向工業自給自足之路，恐怕恕難從命。

在中美貿易問題懸而未解之際，川金會也迫在眉睫，由於中國是否配合對北韓能否無核化有關鍵作用，因此部分美國官員認為，中國當局可能將北韓核武問題連結到貿易問題上。

由於中美仍在進行談判，因此針對美國三月頒布的金屬關稅談判將進入延時。

美國白宮週一宣布，已與阿根廷、澳洲和巴西「原則上達成協議」，另外延長與加拿大、墨西哥和歐盟的談判至五月底。

川普團隊免除了 7 個國家的金屬關稅直至 4 月底，南韓則以限制對美的鋼鐵出口量在年平均 70% 換得了永久豁免權。

川普團隊稱將持續和各國談判並取得更多讓步。歐盟週二回應，「我們不會在威脅下談判。」歐盟曾暗示，如果華府願意給予鋼鐵和鋁永久的免除關稅，就可能與美國達成新的貿易協議。