台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月26日

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（25）日表示，半導體矽晶圓供不應求，環球晶產能到 2020 年全滿，至少四年看不到價格反轉跡象，且搶貨潮從主流的 12 吋一路向下延伸至 8 吋、甚至 6 吋。

台積電昨（25）日除息走勢疲弱，連帶拖累台股大跌 112 點、收 10,786 點，摜破季線與半年線支撐。不過，市場專家看好在物聯網等需求增溫挹注下，台積電股價可望先蹲後跳，力拚連九年完全填息。

經濟部昨（25）日發布最新工業生產統計表示，在半導體、電腦電子產品大幅成長的帶動下，5 月我國製造業生產指數年增率 7.24％，排除春節因素已創下連續 23 個月的正成長，預期 6 月也將成長 3％以上，沒有「五窮六絕」的現象。



經濟日報

矽晶圓大缺貨 訂單看旺七年

川普再出招 擬限制陸投資美科技業

外資賣超 台積除息首日跌跤

工商時報

沒有五窮六絕 製造業生產連 23 紅

電子高殖利率不甜 外資賣翻

陸下半年 成長下滑壓力大

聯合報

陸歐加強金融合作 反保護主義

貿易戰衝擊 亞股走跌台幣大貶

5 月零售額 增速驚人

蘋果日報

台灣 50 無痛買 15 年生 3 桶金

美麗華接班人 遭前妻控冒名貸億元

執政 15 年 土國強人總統又連任

中國時報

外資股利稅率調高 高殖利率誘因不再

大摩看衰台幣 第 3 季下探 31.2 元

人民幣連 8 貶 吐回年內漲幅

自由時報

風電 2.5 元破盤價 沃旭︰2025 年後達到

晶電分割代工事業 成立晶成攻 3D 感測

軍公教年改 對民間消費衝擊小



