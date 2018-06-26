2016年來金價首現死亡交叉 專家：賣超了 可以炒短線！

儘管全球不明確性的跡象轉強，但避險性商品「黃金」卻逆勢出現死亡交叉，市場人士擔憂，近期已經跌跌不休的黃金，恐怕會加強下跌力道。

週一 (25 日) 近期 8 月交割的黃金期貨交易價格下跌 0.2% 或 2.50 美元，至每盎司 1268.20 美元，接近今年以來最低水準。雖然上週五交易低迷小幅收升，但上週金價仍跌 0.6%，且 6 月跌幅已達 2.8%。

根據 FactSet 數據，目前走跌趨勢已經讓金價 50MA 貫穿 200MA，技術面上出現了死亡交叉，創 2016 年 11 月來金價首次出現死亡交叉，暗示黃金恐怕將深陷空頭市場，短期下跌將化為長期跌勢。

市場參與者將近期金價走跌，歸因於數週來美元劇烈上漲，因為 Fed 邁開升息腳步，對美元是利多。ICE 美元指數本月升幅 0.5%，站上 11 個月高點，今年迄今有 2.5% 漲幅。

但可能令人困惑的是，金價向來與股市走勢呈現負相關，而近來股市頻頻收低，金價卻依舊不漲。週一 (25 日) 道指吐了 200 多點、S&P 500 指數和 Nasdaq 綜合指數均大跌。道瓊指數 6 月至今跌幅 0.4%、 S&P 500 指數漲幅收斂剩下 0.7%，唯 Nasdaq 6 月至今猶見 1.7% 漲幅。

投資機構 Nations Shares 總裁兼執行長 Scott Nations 接受《CNBC》訪問時表示，雖然他一直看空黃金，但認為目前黃金拋售潮已經過頭，短期走勢具有吸引力，因為黃金相對強弱指數已降至 26，這顯示超賣處境，所以他開始買進黃金，這是自 2016 年總統大選後他首次進場。

但 Scott Nations 強調，他仍對黃金抱持悲觀，只是「當下」認為金價賣超，加上美元漲勢的催化劑已經暫時用盡，(Fed 已於 6 月升息、ECB 、BOE 也作出明確的貨幣政策前瞻指引)，且美元逼近 95 關卡，故 Scott Nations 預期，短線上美元有機會因為下跌，故黃金短線上有「抄底賺波段」的空間，但以長期來看，金價仍是不容樂觀。