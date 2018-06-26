貴金屬盤後─無視美元漲勢停止 黃金收低1.80美元 再創今年收盤新低

黃金期貨週一收低，再創今年收盤新低點。美元兌外幣轉弱，投資人並未在意。

新一回合全球貿易磨擦，再度影響週一的金融市場走勢，但對黃金的支撑却告消退。

紐約 8 月黃金下跌 1.80 美元，或 0.1%，收於每盎司 1268.90 美元，創新今年收盤低點。6 月以來，黃金下跌了 2.8%。

分析師說，短期內，黃金仍受到壓力。但貿易擔憂使得波動率上升，黃金期貨仍可能測試 1300 美元高點。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 94.33。本月以來，美元指數則上漲了 0.4%。

利率上升與美元轉強，為商品市場壓力。股市疲弱理應增加黃金的避險買盤。但今日走勢却打亂了此一傳統關係。

分析師說，至 6 月 19 日的一週，避險基金減碼黃金 14%。該週因美元走強及貿易戰擔憂，他們減碼了多頭倉位，增加了空頭倉位。

川普週日發布推文說：「美國堅持，所有那些對進口商品施加人為貿易障礙與關稅的國家，都應取消那些障礙與關稅，否則就得面對美國更多的相對措施。貿易必須公平，不能再單方獲利！」

該推文再度增加了貿易戰擔憂。

其他金屬方面，9 月白銀下跌 0.8% 至每盎司 16.407 美元。

9 月銅收於每磅 3.01 美元，下跌 1.3%。10 月白金下跌 0.5% 至每盎司 871 美元，9 月鈀金下跌 1.2% 至每盎司 935.40 美元。