升息預期有利美元 金價跌至6個月低點

對聯準會 (Fed) 將持續升息的預期，可望提振美元，金價則隨之下滑，今 (26) 日一度跌至近 6 個月新低。

格林威治時間週二上午 8 點，黃金現貨下跌 0.3%，至每盎司 1260.72 美元，為去年 12 月 18 日以來新低。

黃金期貨下跌 0.5%，至每盎司 1262.40 美元。

台北時間週二晚間 7 點 21 分，CNBC 數據顯示，黃金期貨跌幅擴大至 0.7%，來到每盎司 1259.40 美元。

根據路透社報導，INTL FCStone 分析師 Edward Meir 在報告中指出，貿易爭端加劇，應有助金價走揚；然而，對升息的預期，使金價不升反降。

Fed 主席鮑威爾上週表示，美國失業率仍低，且可望進一步下降，通膨率也接近 Fed 目標值，這些條件提供了 Fed 漸進升息的依據。

穩健的經濟情勢、對 Fed 將持續升息的預期，可望帶動美元走揚，金價則受到抑制。

Think Markets 首席市場分析師 Naeem Aslam 直言，貿易緊張情勢升級，對金價毫無助益。

美國總統川普打算再出招，限制中國業者，投資美國科技公司；據傳美國財政部正在草擬具體規範，限制中國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部將加強審查中國對美國航太、機器人、新能源汽車等產業的投資；另一方面，美國也有意執行出口管制，避免關鍵技術被銷往中國。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。

對於上述消息，財政部長梅努欽稱，這些投資限制，並非針對中國，適用對象為所有試圖竊取美國關鍵技術的國家。

不過，白宮貿易顧問納瓦羅指出，財政部的限制外國投資評估報告，僅針對中國，而非其他國家；其說法與梅努欽的發言，明顯矛盾。