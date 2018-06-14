油價上漲 川普抨擊OPEC 忘了自己也該負責

根據 CNNMoney 分析報導，油價上漲，對美國成長的經濟構成威脅，在美國期中選舉前，還讓選民感到忿怒。川普總統因而再度對 OPEC 提出了抨擊。

「油價太高，OPEC 又在上下其手，」川普週三發布推文說道。「這很不好。」

這是二個月來，川普第二度指責 OPEC。目標似乎是要壓低油價，也威嚇 OPEC 在下週的會議中，同意增加產量。

GasBuddy 網站分析師廸漢 (Patrick DeHaan) 說：「川普當然感受到壓力，因為多年來，美國人早已習慣了低油價。」

川普指責 OPEC，倒也沒錯。先前由於油價偏低，供給過多，以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 於 2017 年初，開始減產。此一策略終於奏效，過多的供給逐漸消退。油價也從 2016 年初的低點每桶 26 美元，大漲了近二倍。

然而，川普的矛頭並未指向俄羅斯。若墨斯科沒有配合 OPEC 減產，則 OPEC 策略絕無可能如此奏效。

更糟的是，川普自己的政策，也該為油價上漲負責。

上個月，川普誓言退出伊朗核子協定，並對該全球第五大產油國進行制裁。此舉讓數百萬桶伊朗原油退出了市場，而此時全球經濟強勁，對原油的需求增加。

此外，川普政府還考慮對委內瑞拉進行制裁，此一新的制裁可能讓委內瑞拉原油產量進一步下滑，再度推高原油價格。

但國際能源總署 (IEA) 說，油價已不太可能進一步大幅上漲，因為需求展望有下降風險，原因包括油價已嫌偏高，經濟信心轉弱，貿易保護主義，及美元可能進一步轉強。