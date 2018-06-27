美國兩大能源企業憂心 美中貿易衝突恐拖累能源需求

全球兩大能源公司的領導人周二 (26 日) 表示，他們擔心美國與其他國家之間的貿易衝突可能會破壞全球經濟的穩定。

「貿易衝突或貿易戰的風險，正開始影響人們對未來經濟增長的看法。」雪佛龍 (CVX-US) 公司執行長 Mike Wirth 在與埃克森美孚 (XOM-US) 執行長 Darren Woods 的小組討論會上表示。「從需求角度來看，我認為這是一種風險。」

近期國際油價雖然出現拉回，但總體來看，今年來國際油價仍是上漲了 16.73%，週二 (26 日) 紐約輕原油 WTI 報上漲 3.60% 以每桶 70.53 美元作收。市場人士亦分析，經濟增長的需求端下滑，也將會拖累油市的需求放緩。

紐約輕原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

兩家公司都是美國主要的能源生產商，雪佛龍公司主要致力於賓州的 Marcellus 頁岩，而埃克森美孚公司主要致力於德州的 Eagle Ford 頁岩。

公司從頁岩中提取石油和天然氣的技術能力改變了全球能源市場，天然氣是幫助減少全球溫室氣體排放並增加發展中國家電力供應的最佳途徑。

美國現在可以與俄羅斯和阿拉伯媲美，成為最大的原油生產國之一。美國內政部長 Ryan Zinke 在 1 月份表示，美國將成為「世界上最強大的能源超級大國」。

不過，Woods 表示，該行業的成功建立在自由貿易之上。 週一 (25 日)，道達爾執行長 Patrick Pouyanne 警告說，貿易戰可能對美國新興的液化天然氣行業「有害」。 Pouyanne 說，液化天然氣目前沒有關稅，但這個具有長期增長潛力的行業取決於是否與中國這一燃料消費成長最快的家國保持良好關係。

「貿易戰的風險開始影響人們對未來經濟增長的看法，」Mike Wirth 說。「這些事情有可能會對成長產生一些阻力。」

舉例來說，美國能源產業大量使用鋼鐵，但受到了徵稅和反傾銷的影響，似乎正促使一些能源商向海外採購更多鋼鐵。但 Mike Wirth 對此反駁：「我們當然有試圖在美國購買鋼鐵。」

「但美國並沒有我們需要的特定鋼製品，如某些合金和尺寸的鋼管，其實不是由美國鋼鐵製造商生產的，故我們必須從其他地方採購。」Mike Wirth 說道。