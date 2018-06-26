中國證交所等四大部門齊喊話 強調股票質押風險可控

眼看近期 A 股連續拉回，6 月 26 日凌晨上交所、深交所、證券業協會集體發文，表示股票質押融資風險總體可控，違約處置對二級市場影響非常有限，再次向市場喊話。

文章指出，根據上交所股票質押業務現狀來看，截目前為止，滬市股票質押平均履約保障比例為 181%，股票質押總市值占滬市總市值的 3%，其中，低於平倉線的股票質押市值在滬市總市值中的佔比不到 0.2%。

上一周，上交所股票質押融資實際日均違約處置約 1900 萬元，未見顯著變化。從股票質押交易定位、風險防範機制和實際情況看，違約處置對二級市場影響非常有限。

中國證券業協會表示，據滬深交易所統計，目前兩市股票質押市值加權平均履約保障比例維持在 200%，低於平倉線的股票質押市值在兩市總市值中的占比 1%，強調股票質押融資風險總體可控。

《券商中國》報導，近期在 A 股持續回調下，股權質押成為 A 股市場熱門話題，補充質押成了部分上市公司大股東的日常；控風險、下調質押率，也成了券商的工作重點。以 6 月 25 日公告為例，聯建光電 (300269-CN)、雪人股份 (002639-CN)、同德化工 (002360-CN) 等多家上市公司發佈公告，指股價到達股票質押預警線，股東不得不質押更多股份補倉。

股價連續回調並跌至質押預警線附近，不只上市公司面臨風險，辦理質押業務的證券公司也膽戰心驚。目前中國各大券商都在排查股票質押風險以及客戶回訪，並普遍下調質押率至三四折，透過提前回購、縮小質押融資規模來降低質押風險。

一家券商股票質押業務人士透露，公司內部已經在做股票質押項目的風險排查，根據集中度、信用狀況、財務狀況、有否延期等指標對存量項目進行分類，對於風險高的項目就需要提前和客戶溝通，希望他能提前購回，或者提前告知客戶到期後有可能不會續作，給他一些時間去找接下來的資金。