價格反彈難持久 風險投資專家：比特幣恐再跌

價格一度重挫至 2018 年新低的比特幣，似乎正逐步回穩；不過，風險投資專家認為，這波反彈恐難持久，比特幣可能會再度走跌。

受日本主管機關要求 6 家加密貨幣交易平台，改善反洗錢措施消息影響，加密貨幣價格下挫。

CoinDesk 數據顯示，上週末，比特幣一度跌破 5800 美元，若與去年 12 月近 2 萬美元的歷史高點相比，跌幅達 70%。

台北時間週二 (26 日) 下午 2 點 53 分，比特幣下跌 0.02%，至 6246.51 美元；以太幣下跌 0.59%，至 458.09 美元；萊特幣上漲 0.49%，至 82.26 美元；瑞波幣下跌 0.08%，至 0.48 美元。

風險投資專家 Spencer Bogart 在接受 CNBC 採訪時指出，2017 年夏天，加密貨幣價格大漲，當時共有超過 200 家加密貨幣對沖基金成立。

Bogart 稱，時至今日，對沖基金的鎖定期 (1 年) 已陸續到期，在加密貨幣價格下挫的情況下，許多經紀商與交易所，紛紛尋求出售加密貨幣，恐導致比特幣再度走跌。

Newton Advisors 技術分析師 Mark Newton 研判，未來 2 到 3 個月內，比特幣將跌至 5000 美元左右。

加密貨幣交易商 Ran Neu-Ner 也說，比特幣價格可能會跌至更低，「我們正在測試新低點」。