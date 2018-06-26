「美國製造」扛不住貿易戰了！哈雷成首家將產地撤離的企業

全球貿易戰炮火下，連「美國製造」明星企業也開始和美國保持距離。

美東時間 6 月 25 日本周一，美國知名摩托車製造商哈雷戴維森（Harley-Davidson）披露，將調整部分海外生產，設在印度、巴西和泰國的工廠將增加產量，以避免可能面臨的高達 1 億美元關稅。該司預計，至少需要 9 到 18 個月完成對海外生產設施的額外投資。

這意味著，哈雷戴維森要開始將銷往歐盟市場的摩托車生產任務轉移到美國以外地區的工廠，緩解關稅帶來的長期壓力。

這是美國機動車行業企業首次表態將因貿易戰威脅而轉移生產。哈雷戴維森也成為首批因美國貿易夥伴實行報復性關稅而被迫出走海外的美國大企業。，



上周三，歐盟委員會宣布，同意向包括摩托車在內價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅，於上周五開始實施。

歐盟將在三年內，或者在 WTO 爭端解決方案取得成果之後，採取後續措施，平衡美國鋼鋁關稅對歐盟剩餘的 36 億歐元貿易影響。

哈雷戴維森在本周一遞交美國證監會的文件中表示，歐盟進口美國產摩托車關稅從 6% 升至 31%。雖然公司將不會上調零售和批發價，但預計，每輛在美國生產的摩托車銷往歐盟累計成本將達到 2200 美元。「若大量增加的成本轉嫁給經銷商和零售客戶，將對公司在歐盟的業務立即造成持久的有害影響。」

CNBC 分析湯森路透數據和哈雷戴維森成本預期認為，歐盟的關稅將導致該公司今年的利潤下降 5%-8%。

周一公布上述轉移生產和相應增加海外投資的消息後，哈雷戴維森股價低開低走，開盤跌 2.8%，盤中跌幅擴大到 6% 以上。