【IPO追蹤】指尖悅動(06860-HK)：未來遊戲品類選擇仍以策略類為主

指尖悅動(06860-HK)以策略類遊戲見長，而這類遊戲通常用戶黏性較大且有較高付費率，公司執行董事兼聯席公司秘書王在成稱，策略類遊戲未來仍有較大發展空間，在所有遊戲品類中，公司從公司品類遊戲獲益最大，且屬於公司更擅長、更符合公司利潤目標的遊戲品類，因此未來仍會以策略類遊戲為主要專注點，但亦會嘗試整合角色扮演類遊戲。

而隨著國內手遊行業不斷發展，公司執行董事、董事會主席兼首席執行官劉傑稱，目前男性獲客成本提升到了一個高位，而女性玩家流量市場有紅利，因此公司有再佈局發行一些針對女性用戶的策略類遊戲。他又指，未來期望能讓策略類遊戲在年齡、性別及碎片化遊戲時間方面更具有包容性。

此次上市集資約有10%的資金將用於擴充海外市場及業務，王在成說公司2017年已經在做海外團隊的準備，接下來一年會有更多具體步驟落實，包括產品端針對海外市場的改版工作，以及投資方面不再局限於全國代理權，而是鎖定全球代理權的策略。但他亦表示，在拓展海外市場時亦要考慮到文化差異、用戶行為變化以及主要流量入口所在等方面，因此還需要很多摸索。

至於內地對於遊戲內容監管方面，王在成表示公司策略類遊戲不涉賭，亦不會衝擊文化價值觀，且都是利用玩家碎片時間進行遊戲；加之公司內部有嚴格審核機制，從線上到運營都會對內容嚴格把關，因此對公司影響甚微。

文：鄒舒惠

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