上半年刮刮樂買氣弱 台彩祭兩策略促銷售

今 (2018) 年 1 月發行的農曆春節檔期刮刮樂，經銷商若沒有賣完，最晚在 7 月底要進行退貨，據台彩內部統計，估計今年退貨金額恐逼近 30 億元，較去年同期 8 億元倍增；為增加下半年買氣，台彩總經理蔡國基今 (25) 日表示，台彩除持續推出新品外，還會祭出買彩券或刮刮樂抽獎送好禮等促銷活動，增加買氣。

台彩每期的刮刮樂有 6 個月銷售期限、9 個月兌獎期限，而今年 1 月發行的農曆春節檔期刮刮樂，最晚 7 月底前受理退貨，不過，由於農曆春節前遇到花蓮地震，加上民間消費狀況不如預期，導致刮刮樂買氣受挫，特別是向來彩迷搶買的高面額刮刮樂也出現滯銷情形。

上半年買氣不如預期，台彩下半年的銷售策略，蔡國基表示，台彩除了會持續發行新商品之外，也會持續推出買彩券或刮刮樂就可抽獎等周邊活動，來刺激買氣。

他指出，今年 4 月推出的高面額刮刮樂，包括面額 2000 元的 2,000 萬開運發財金及面額 1000 元的 $1,000 萬年終獎金、大麻將，只要沒中獎，在台彩 APP 中完成登錄，就能獲得抽獎機會，其中，2000 元可獲得 2 次機會、1000 元可獲得 1 次，抽中的幸運中獎者，可獲得足金元寶 1 枚，市價約 1 萬元，這活動刺激了約 7.43 億元的業績。

此外，蔡國基說，台彩會持續推出新商品，接下來將於 7 月 3 日推出售價 800 元的刮刮樂超級連線，共有 3 個頭獎 600 萬元，總獎金逾 13 億元，總中獎率高達 63.53%，且會再加碼抽出 300 名國內萬元旅遊金好禮，不管有沒有刮中獎金，都能獲得抽獎機會，預計將掀起一波搶購風潮。