刮3中1總獎金8.1億！2款新品刮刮樂 「金磚疊疊樂」「好運來6」上市
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣彩券公司今（17）日推出 2 款刮刮樂新品「金磚疊疊樂」與「好運來 6」，「金磚疊疊樂」每張售價新臺幣 200 元，頭獎 200 萬元共有 3 個；「好運來 6」每張售價 100 元，超過 17 萬個 600 元（含）以上獎項，頭獎 60 萬元共有 4 個；2 款新品總獎項超過 280 萬個，總中獎率 30-35%，總獎金逾 8.1 億元。
「金磚疊疊樂」每張售價 200 元，票面上層層堆疊的金磚耀眼奪目，彷彿置身於財富滿盈的黃金國度中，盡顯富貴與財氣，金磚堆砌而成的刮區中共有 6 局遊戲，刮開每局遊戲區內分別有 2 至 6 個數字，若任一局中刮出的數字皆相同即得該局獎金，還有機會同時對中多局獎金，1,000 元（含）以上的獎項超過 16 萬個，頭獎 200 萬元共有 3 個，總中獎率 35%。
全新主題「好運來 6」每張售價 100 元，票面設計與遊戲玩法以象徵大順吉利的「數字 6」作為規劃，遊戲名稱「來 6」結合流行諧音梗呼應遊戲主題，傳遞好運降臨的祝福，只要刮出任一個「6」或「手勢 6」符號即得對應獎金，獎項設計也結合 6 的倍數有機會刮中 600 元、1,200 元、1,800 元、60,000 元等獎項，600 元（含）以上的獎項超過 17 萬個，頭獎 60 萬元共有 4 個，總中獎率 30.11%。
下一篇