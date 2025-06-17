鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-17 17:13

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台灣彩券公司今（17）日推出 2 款刮刮樂新品「金磚疊疊樂」與「好運來 6」，「金磚疊疊樂」每張售價新臺幣 200 元，頭獎 200 萬元共有 3 個；「好運來 6」每張售價 100 元，超過 17 萬個 600 元（含）以上獎項，頭獎 60 萬元共有 4 個；2 款新品總獎項超過 280 萬個，總中獎率 30-35%，總獎金逾 8.1 億元。

刮3中1總獎金8.1億！2款新品刮刮樂 「金磚疊疊樂」「好運來6」上市 (圖：台彩提供)

「金磚疊疊樂」每張售價 200 元，票面上層層堆疊的金磚耀眼奪目，彷彿置身於財富滿盈的黃金國度中，盡顯富貴與財氣，金磚堆砌而成的刮區中共有 6 局遊戲，刮開每局遊戲區內分別有 2 至 6 個數字，若任一局中刮出的數字皆相同即得該局獎金，還有機會同時對中多局獎金，1,000 元（含）以上的獎項超過 16 萬個，頭獎 200 萬元共有 3 個，總中獎率 35%。

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