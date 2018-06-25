香港政府打房 空置稅箭在弦上？建商質疑政策能否奏效

香港政府研擬針對房地產推出的空置稅，市場傳出即將拍板定案，衝擊香港 10 大建案成交銳減，並引來分析師及建商的諸多質疑。

由於香港土地供應不足、市場投機活躍、大陸買家進場買房及多年來低迷的利率影響，房價一直居高不下，香港政府傳出研究徵收一手房空置稅，並擬出多個方案，將待香港特首林鄭月娥周二訪歐返港後拍板。

建商大舉反彈

徵收空置稅被視為香港政府有意讓建商加速售出、避免建商空置待價而沽藉以炒高房價，並可增加房市供給的方式，但建商、房仲業者卻大舉反彈，並質疑該政策的有效性。

繼新加坡和溫哥華實施空置稅打房後，香港也有意跟進，但不少專家們卻質疑課徵空置稅能否在香港發揮作用。

香港大學教授 Mathew Wong 接受《CNBC》採訪時指出，課徵空置稅一事表明政府正在採取措施來糾正房價高漲的情形，但預期恐怕沒有太多實質影響，更多的可能是政治考量。

藉打房政策救民調？

香港首任女特首林鄭月娥即將在 7 月 1 日就職滿一周年，據本月初香港大學所做的支持率民調顯示，已由上任時的 63.3% 下滑到 54.3%，Mathew Wong 認為，香港政府不排除藉著打房的新政策以挽救民調。

開發商認為自己成了政策的替罪羔羊，高舉反對大旗，並聲稱對政府的打房此舉感到不解。

香港房地產開發商協會發出聲明指出，這種稅收不能抑制因土地供應短缺和超低利率環境下充足流動性的房價上漲。

非盈利智庫香港基金會 5 月公布的一項民調顯示，77.7％的受訪者對擁擠的環境感到不滿。

香港房地產與投資管理公司 JLL 的研究主管丹 Denis Ma 表示，一間 200 平方英尺的住宅房價相當於 300 萬美元，讓年輕一代的挫折感非常強烈。

過去，香港透過填海和開墾農地增加土地供應，政府承認應該要更有所作為，甚至關閉了高爾夫球場，以建造多達 13200 間住宅。

新建空置房僅 9000 個

分析師懷疑空置稅能否對香港產生重大影響的一個原因是截至 2017 年底，只有約 9000 個新建但空置的住宅。但稅收更高，並且也適用於空置的二手住宅（估計有 30000 間住宅），則長期影響可能更大。

此外，香港房地產市場另一個長期抑制房價的方法是讓利率上升。Denis Ma 說，這應該會讓房價放緩，不過，可能需要至少 2 年的時間才能讓市場有感。