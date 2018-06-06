業內：空置稅未必適用 需求旺土地少是高樓價根本原因

香港房價飆漲 25 個月，政府有意推出一手房空置稅，結果引發業界不小的爭論。

根據政府統計資料顯示，截至今年 3 月底，香港已落成的未出售一手住宅單位有 9000 個，其中 6000 個在去年或今年首季落成，其餘 3000 個單位則於 2011 年至 2016 年期間落成。

香港財政司司長陳茂波表示，民眾的置業購買力指數在第一季上升至約 71%，顯著高於過去 20 年 44% 的長期平均值，顯示樓價已大幅超出市民的負擔能力。一手空置單位有 9000 個，相比每年 1.8 萬個單位的新增供應目標，空置單位數量較大，也影響政府努力增加土地供應的政策效果。

他透露，運輸及房屋局針對一手房空置稅的研究已接近尾聲，結果將很快公佈。

業界普遍對於推出空置稅的成效存疑。美聯物業首席分析劉嘉輝接受《21 世紀經濟報導》採訪時指出，政府推出空置稅，可能鼓勵開發商加快推售新盤專案貨尾的速度。預測今年一手樓盤的成交宗數將達到 2 萬宗，不會因空置稅而出現成交宗數大幅飆升。

同時，劉嘉輝指出，截至 6 月初，已推出的全新住宅單位總數僅為 4545 個，創下近年來的新低，導致部分購買力流向二手市場。同期，新盤溢價指數持續高企，前 2 季分別為 19.7%、20.6%，恢復至 2013 年第二季以來的高位。

事實上，根據差餉物業估價署的資料，香港私人住宅的空置率已由 2012 年年底的 4.3% 下跌至 2017 年年底的 3.7%，遠低於 1997 年至 2016 年期間 5% 的長期平均空置率。

《星島日報》引述香港世紀城市集團主席羅旭瑞表示，香港住宅市場空置率低，空置稅未必適用。他坦言，儘管政府因應樓價高企推出多項「辣招」，但樓價依然持續走高，根本原因在於置業需求旺盛而土地供應不足，要調控樓市的重點在於供求平衡，政府應著力加大土地供應。

公開資料顯示，香港本地老牌地產商大都手持一定數量的「尾盤」，即已落成待售的單位。截至去年年底，新鴻基地產 (0016-HK) 持有接近 2000 個這類空置住宅單位，新世界發展 (0017-HK)、會德豐 (0020-HK) 則分別持有 550 個、227 個。