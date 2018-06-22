全球商辦最貴的城市：香港三連冠 北京高居第三

近日剛拍出 600 萬港元（488 萬人民幣）全球最貴車位的香港，又在辦公樓租金方面再度稱雄世界。香港島的金融中心——中環蟬聯全球辦公樓租金最昂貴之地。

地產諮詢公司世邦魏理仕（CBRE）發布全球高檔寫字樓第一季報告顯示，香港中環的寫字樓租金再度高居全球第一，這已是中環連續第三年高居榜首。

報告數據顯示，香港中環寫字樓 2018 年第第一季的租金為 307 美元 / 平方尺（約合 3303 美元 / 平米），足足比排名第二的倫敦西區高檔寫字樓高出 30%。

數據來源：世邦魏理仕

除了中環，香港的九龍商務區高檔寫字樓租金也不低，排名世界第四，租金每平方尺 190 美元。

中國內地城市方面，北京的高端寫字樓租金也不遑多讓，金融街的租金已達到 201 美元 / 平方尺，高居全球第三；北京 CBD 的寫字樓租金也高達 189 美元 / 平方尺，排名全球第 5。相比之下，上海的浦西卻沒有上榜，與迪拜一道成為該季度排名下降最多的城市。

而紐約曼哈頓中城的寫字樓卻跌出前五，今年第一季排名第六。這也不是曼哈頓中城第一次跌出全球前五。2016 年，曼哈頓排名曾跌落第九；去年，這裡曾是全球第三貴的辦公地。

報告指出，由於全球經濟強勁增長，全球優質寫字樓成本較上年同期上漲 2.4%。其中，美洲上漲了 3.2%，歐洲、中東和非洲的租金上漲近 2%，亞太地區增長 1.7%。南非德班、曼谷、法國馬賽、溫哥華和挪威奧斯陸等城市租金增速尤其顯著。

世邦魏理仕全球首席經濟學家 Richard Barkham 對彭博社表示，在當前的經濟增長周期中，歐洲、中東與非洲、亞太這三個地區的租金增長率都高於此前的趨勢。儘管美洲的租金成本增長率與上年同期相比略有下降，但仍是成本增幅最大的地區。他預計，未來一年全球辦公樓入住成本將繼續上漲約 2%。

若不看最高大上的地段，全球各大城市寫字樓的總租用成本會平易近人不少。另一家地產諮詢公司第一太平戴維斯的報告顯示，2018 年初全球寫字樓租金最高的城市是香港，每平米每月為 278.6 美元，東京和北京分列二、三位，租金分別為 145 和 115.3 美元。

圖片來源：第一太平戴維斯

報告認為，目前香港和台北的寫字樓市場處於繁榮期，而內地城市中，北京、上海的寫字樓租賃市場處於衰退期，廣州和深圳則處於復甦期。

圖片來源：第一太平戴維斯