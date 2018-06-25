交通部：2020年高鐵覆蓋8成以上百萬人口城市

6月25日，交通運輸部舉行新聞發布會。記者從發布會上了解到，到2020年我國高速鐵路里程達到3萬公里，將覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市。

日前，交通運輸部製定了《交通運輸服務決勝全面建成小康社會開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程三年行動計劃(2018-2020年)》。

根據這一文件，到2020年，我國高速公路總里程達到15萬公里，基本覆蓋城鎮人口20萬以上城市及地級行政中心;新增沿海港口萬噸級以上深水泊位約180個;新增及改善航道約2700公里;民航運輸機場基本覆蓋城區常住人口20萬以上的城市。

交通運輸部綜合規劃司副巡視員毛健介紹，在服務國家重大戰略方面，交通運輸部們將加快推進京津冀交通一體化進程，構建多層次、全覆蓋的綜合交通網絡，形成京津石中心城區與新城、衛星城之間“1小時通勤圈”，京津保唐“1小時交通圈”。加強對雄安新區和冬奧會保障，高起點規劃、高標準建設雄安新區交通基礎設施，按照“1小時”轉場要求，加快推進2022年冬奧會配套交通項目建設。

此外，在推動運輸服務轉型升級方面，交通運輸部們還將推進跨運輸方式的客運聯程系統建設，推動航空與城市軌道、高鐵等方式“一票到底”和“行李直挂”。統籌鐵路、公路、航空運輸組織、線路銜接、服務産品協調發展，提供高品質城際客運服務。推動城市軌道交通和城市快速公交系統合理發展，因地製宜推進城市公交線路向鎮村延伸，推進交通運輸與旅遊融合發展。

來源：封面新聞

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