【權益變動】信義玻璃(00868-HK)獲多位高管增持

港交所最新資料顯示，信義玻璃(00868-HK)獲董事會副主席兼執行董事董清波於6月20日及21日分别以每股平均價9.38港元及9.32港元場内增持100萬股及200萬股，兩日合共增持300萬股，涉資2802萬港元，增持後，董清波最新持股數目為334,426,456股，比例由8.25%升至8.33%。

執行董事兼行政總裁董清世於6月20日及21日分别以每股平均價9.4543港元及9.2304港元場内增持100萬股及100萬股，兩日合共增持200萬股，涉資1868.47萬港元，增持後，董清世最新持股數目為401,394,579股，比例由9.95%升至10.00%。

董事會主席兼執行董事李賢義於6月20日及21日分别以每股平均價9.4433港元及9.26港元場内增持326.4萬股及456.2萬股，兩日合共增持782.6萬股，涉資約7306.71萬港元，增持後，李賢義最新持股數目為879,613,552股，比例由21.71%升至21.91%。

李聖典於6月20日以每股平均價9.3991港元場内增持50萬股，涉資約469.96萬港元，增持後，李聖典最新持股數目為304,439,089股，比例由7.57%升至7.58%。

李文演於6月20日以每股平均價9.4135港元場内增持78.6萬股，涉資約739.9萬港元，增持後，李文演最新持股數目為112,155,911股，比例由2.77%升至2.79%。

非執行董事吳銀河於6月20日以每股平均價9.4556港元場内增持50萬股，涉資約472.78萬港元，增持後，吳銀河最新持股數目為110,527,912股，比例由2.74%升至2.75%。

獨立非執行董事陳傳華及其配偶於6月21日以每股平均價9.22港元場内合共增持3萬股，涉資約27.66萬港元，增持後，陳傳華最新持股數目為15萬股。

非執行董事李清涼於6月21日以每股平均價9.4港元場内增持100萬股，涉資940萬港元，增持後，李清涼最新持股數目為113,321,911股，比例由2.80%升至2.82%。

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