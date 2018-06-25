【大行報告】廣發點評央行降準：政策吹暖風 銀行板塊反彈在即

2018年6月24日，中國人民銀行發布通知，為進一步推進市場化法治化“債轉股”，加大對小微企業的支持力度，中國人民銀行決定，從2018年7月5日起，下調國有大型商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。

廣發證券發表研究報告指：1、實為全面降準，貨幣政策或已發出轉暖信號：由於“債轉股”和支持小微企業缺乏具體落實措施，本次降準相當於全面降準。另外，一個季度内連續兩次降準操作，表明貨幣政策或已發出轉暖信號。2、為銀行業降低成本約220億，提高利差1.1BP。靜態來看，降準將為商業銀行體系釋放約7000億零成本資金，對應MLF3.2%操作利率，大概約為銀行降低成本220億，提高行業利差約1.1BP。3、降準疊加6月底財政投放，銀行板塊反彈在即。每年6月底，財政支出會帶來一次性財政存款下放，數量級大概在2萬億左右。在7月中的繳稅窗口開啓之前，財政存款下放會同時增加銀行間流動性(銀行的超儲)和實體流動性。這將為市場短期反彈帶來實際動力。4、實體流動性實質改善需要看監管，修正可能在三季度末或者四季度初。實體流動性的全面改善依然需要信用監管政策的全面修正，而這種修正需要等待經濟數據驗證，可能會出現在三季度末或者四季度初。

廣發證券銀行業分析師倪軍從一月份金融數據點評開始強調二季度的流動性風險，四月降準時也繼續強調二季度流動性依然緊張，前期則一直強調六月底的流動性拐點。現在央行連續兩個季度實質性的全面降準或已發出轉暖信號，疊加之前判斷的六月底流動性拐點，我們認為目前是年内第二次值得參與的買入窗口，預計本次反彈力度較強，持續時間可能在一個月左右。監管協同強化，行業資産擴張(特别是中小銀行)放緩。鑒於2018年不良反彈延續趨緩態勢，部分銀行息差有望改善，基本面企穩回升;當前板塊估值處於合理偏低區間，配置價值提升，廣發維持對銀行板塊的買入評級。推薦彈性較大的建設銀行、南京銀行以及細分行業龍頭招商銀行、寧波銀行、工商銀行。

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