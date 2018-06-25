璟德手機需求回升 第二季獲利拚增3-4成 EPS上看2.8-3元

高頻元件與模組廠璟德 (3152) 第一季營運落底，在手機市場復甦、IPD(整合被動元件)市佔率提升及 QCOM 平台滲透率拉高，第二季營收可望季增 4-5 成，並帶動合併營收季增 10-20%，下半年在智慧電視、遊戲機等旺季帶動，Wifi 出貨力道將轉強，並推波營運進一步轉強，法人預估，第二季毛利率看增，將帶動獲利大增 3-4 成，EPS 上看 2.8-3 元，全年 EPS 更挑戰 12 元，明年則看 5G 發酵。去年第四季起，因手機需求、價格下滑導致業績轉弱的璟德，3 月起開始逐步回升，主要是手機需求顯著轉強，主要動能來自新興市場如印度等成長，手機 IPD(整合被動元件)市佔率提升，已拿下中國前幾大手機製造商都是客戶，加上手機在 QCOM 的平台滲透率提升，出貨量已高於聯發科平台。



下半年在進入 Wifi 產品線旺季，智慧電視、智慧揚聲器、遊戲機等產品，將跟著聯發科的平台出貨成長，加上手機產品持續增溫，營運將進一步轉強，法人預估，月營收不排除轉為正成長。



此外，璟德積極佈局 NB-IOT、車用與 NFC 模組，NB-IOT 主要著眼大陸市場與客戶，車用主要跟著 QCOM 的 IC 到車用的 wifi，NFC 模組則為 NXP 的平台出貨。5G 題材則會在明年發酵，在 5G 第一階段產值提升及模組化趨勢下，DiFEM 模組將在第三季定案。



法人預估，璟德第二季營收可望季增 10-20%，在營收規模放大、產品組合轉佳下，毛利率將進一步提高，並將帶動獲利大增 3-4 成，EPS 上看 2.8-3 元。第三季、第四季獲利可望逐季成長，全年 EPS 更挑戰 12-13 元。