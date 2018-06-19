璟德連三年賺逾一股本 股東會通過配息10.9元 看好H2營收步入正軌

璟德 (3152) 今日召開股東會，會中通過每股配發現金股利 10.9 元。董事長郭建文表示，106 年延續 105 年的營收及獲利雙創歷史新高佳績，再往前邁進，去年全年營收 19.63 億元、稅後淨利 8.39 億元，各年增 2.8% 及 4%，每股盈餘 12.15 元。回顧璟德去年營收 19.63 億元，年增 2.8%，毛利率 62.95%，再創新高，每股盈餘 12.15 元，是連續第三年賺超過 1 個股本。今日郭建文在股東會上指出，公司專注在無線通訊應用的技術開發，由於新產品成功不斷推出及客戶群有效擴大，105 年至 106 年整體經營成果，仍維持成長態勢。



郭建文說，過去一年，儘管全球面臨總體經濟及無線通訊產品需求成長趨緩的環境下，但公司長期以來，堅持產品創新與技術升級的作法，實際轉換成推升公司持續成長的能量。而隨傳輸量及傳輸率快速提升下，去年持續推出搭配智慧電視、遊戲機之 WiFi 整合元件與模組，而在寬頻應用上則透過多元技術結合，切入物聯網、穿戴裝置及汽車相關應用，順利開發各項多類多模整合元件，產品性能廣受市場肯定。



璟德去年第四季起，因手機需求、價格下滑，導致業績逐漸轉弱，尤其今年 2 月營收不佳，但 3 月開始則逐步回升，主要是中國大陸智慧型手機市場回溫，各產品線包括手機、WiFi、寬頻等需求也提升，預估璟德下半年營收有機會步入正軌並增溫。



郭建文進一步說明，因應中國大陸市及新興市場 4G 手機的持續升級，及未來 5G 手機的新需求，公司領先設計提供 LTE 智慧型手機的解決方案。此外，也積極開發多款 WiFi、窄頻物聯網、手機相關之射頻前端 (FEM) 模組及系統封裝 (SiP) 模組，使產品組合更加完整並且大幅提高產品技術層次，盼能透過以上進一步推升公司長期競爭優勢。

