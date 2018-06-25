睿見教育(06068-HK)獲5億貸款

睿見教育(06068-HK)公布，6月22日，公司作為借款人與中國平安保險海外(控股)有限公司間接全資附屬公司PA Chokmah作為貸款人及主席兼執行董事劉學斌作為擔保人訂立有關由PA Chokmah向該公司提供本金金額高達5億港元的該貸款的信貸協議。

在轉換條件獲得符合的前提下，2億港元(即該貸款的40%)將於到期日期被強制轉換成該公司股份，而PA Chokmah可於酌情轉換期間選擇將最多1億港元(即該貸款的20%)轉換成公司股份。

就信貸協議而言，於2018年6月22日，劉先生亦與PA Chokmah訂立認沽期權契據，據此，其中包括，劉先生有條件同意向PA Chokmah授出一項要求劉先生購買部分或所有轉換股份的權利。

該集團計劃通過信貸協議與中國平安保險海外建立長期合作，並於日後發掘更多與中國平安保險海外合作的機會。該集團相信，信貸協議不單會為本集團帶來額外的財務資源，亦為發展帶來更多商機。睿見教育指，該貸款的所得款項將主要用於為以下項目提供資金集團擁有及╱或控制的學校的擴充成本，集團的學校網絡擴，包括潛在收購及發展中國的新小學及中學，及一般營運資金及償還該集團若干銀行借款。

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